Epstein, diffusa prima tranche di documenti con oltre 150 nomi legati al caso

Centinaia di pagine di documenti del processo per trafficante sessuale a carico del milionario Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere nel 2019, sono stati diffuse pubblicamente negli Stati Uniti.

I documenti includerebbero in tutto oltre 150 nomi, tra cui alcune delle vittime di Epstein e personaggi di spicco nel mondo degli affari, della politica e dei media che frequentavano il milionario e che avevano visitato la sua isola privata. I loro nomi sono stati tenuti segreti per anni finché un giudice non ha stabilito che non c'era alcuna giustificazione legale per continuare a mantenerli sotto sigillo. Secondo la Cnn, però, la prima tranche di documenti rivelati non contiene alcuna "rivelazione bomba".