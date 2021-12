Caso Epstein, l'ex pilota: "Anche Trump e Clinton sul suo aereo privato"

Bill Clinton, Donald Trump, il principe Andrea, l'attore Kevin Spacey sono alcuni dei vip che hanno volato a bordo dell'aereo di Jeffrey Epstein (battezzato eloquentemente "Lolita Express"): lo ha riferito il suo ex pilota Larry Visoski, primo testimone del processo in corso a New York contro Ghislaine Maxwell, l'ex fidanzata di Epstein, accusata di traffico sessuale di minorenni ad uso e consumo del (defunto) finanziere. Visoski ha raccontato che la porta della cabina rimaneva sempre chiusa, ma di non aver visto alcuna attività sessuale durante i voli né salire a bordo ragazze da sole che sembrasssero più giovani di 20 anni.

Nella stessa giornata è stata sentita la prima presunta vittima, Jane, che aveva solo 14 anni quando fu adescata e manipolata da Epstein e da Maxwell. Gli abusi proseguirono per anni, ha attaccato l'accusa, sostenendo che l'imputata era talvolta nella stanza anche durante gli atti sessuali. La difesa ha invece dipinto la testimone come una cantante e un'attrice consumata che ha deciso di sporgere denuncia per accedere al fondo di risarcimento creato per le vittime di Epstein.





Il processo contro Ghislaine Maxwell - "Una predatrice", come sostiene l'accusa, o "un capro espiatorio", come suggerisce la difesa? Si avvicina, dunque, l'ora della verità per Ghislaine Maxwell, l'ex fidanzata di Jeffrey Epstein che rischia sino a 80 anni di carcere per l'accusa di aver adescato e manipolato minorenni perché fossero da lui sessualmente abusate.

A oltre due anni dal suicidio in cella del finanziere e dopo 500 giorni di duro isolamento in carcere, è iniziato in un tribunale di Manhattan l'attesissimo processo a carico della 59enne ereditiera, figlia dell'ex deputato e magnate britannico dell'editoria Robert Maxwell, scomparso in circostanze misteriose nel 1991.