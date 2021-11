Caso Epstein, il 4 gennaio udienza per accuse al principe Andrea

Un giudice di New York ha fissato per il 4 gennaio l'udienza per ascoltare i legali del principe Andrea, che intendono chiedere l'archiviazione dell'azione legale per molestie avviata da Virginia Giuffre, una delle vittime di Jeffrey Epstein. Giuffre afferma di essere stata messa a disposizione del duca di York da Epstein quando aveva 17 anni. Se la richiesta di archiviazione fosse respinta, il processo potrebbe avere luogo fra settembre e dicembre.