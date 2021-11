Caso Epstein, Ghislaine Maxwell, denuncia detenzione "disumana"

Ghislaine Maxwell, la complice di Jeffrey Epstein, parla per la prima volta dal carcere e descrive di detenzione "disumane". In un'intervista esclusiva al Daily Mail, racconta che è costretta a non farsi più la doccia ogni giorno a causa dell'"inquietante guardia" che la fissa. E da causa di una fognatura aperta nella sua cella, un topo le ha fatto regolarmente visita. Il processo per lei si aprirà il 29 novembre.