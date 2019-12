Caso Epstein, Virginia Giuffre: "Il principe Andrea abusò di me, ora mente"

"Vi imploro di stare dalla mia parte, di aiutarmi a combattere questa battaglia, a non accettare che questo sia ok", afferma con fermezza l'accusatrice, rivolgendosi alla coscienza pubblica britannica. Come a voler suffragare la sua versione, Virginia richiama dettagli specifici dei presunti rendez vous. Specifici e imbarazzanti. Narra del primo contatto in un night club, dove rammenta che il principe le offrì da bere ("il mio drink fu una vodka") e che "aveva qualcosa di ben preciso in testa". "Ghislain mi aveva detto di essere gentile con lui, di fargli quello che facevo a Epstein", prosegue senza giri di parole. Usa quindi l'arma del sarcasmo per tratteggiare il momento in cui il principe l'avrebbe invitata a ballare:

"Era il più orribile ballerino che abbia mai visto in vita mia. Mi sudava addosso come se piovesse, mi disgustava". Un particolare che il duca di York ha usato fra i suoi alibi, sostenendo che all'epoca non poteva sudare a causa di una patologia da eccesso di adrenalina sviluppata in battaglia durante la guerra delle Falkland. Ma su cui Virginia tira dritto appellandosi a possibili testimoni, per poi sbottare: "Certa gente continua a venirsene fuori con scuse ridicole", come quella del sospetto della foto ritoccata, "ma andiamo! Io le chiamo BS (bullshit, stronzate) perché lo sono". Fino alla conclusione tagliente: "Lui sa cosa è successo, io so cosa è successo. C'è solo uno che dice la veritaà e so che sono io".