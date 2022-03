Usa, video shock: soffocato durante un controllo di polizia, uomo arrestato muore come George Floyd

Un uomo di 38 anni, Edward Bronstein , muore soffocato mentre era immobilizzato dalla polizia dopo essere stato fermato per un controllo stradale in California . Un caso analogo a quello del 46enne afroamericano George Floyd , ucciso in circostanze speculari il 25 maggio 2020, ma anteriore di due mesi. Il tragico episodio risale infatti al marzo 2020 , ma è stato reso noto soltanto ora.

Nella clip di 18 minuti si vedono gli agenti stendere a terra l'uomo ammanettato e premere con le ginocchia sulla sua schiena per un prelievo di sangue, mentre lui grida che è pronto a farlo volontariamente. Poi continua a ripetere le stesse parole di Floyd, "I cant' breathe" ("non riesco a respirare") prima di perdere conoscenza per tre minuti e morire.

Il video è stato reso pubblico dopo la scelta di utilizzarlo in una causa federale per omicidio colposo, intentata dalla famiglia di Bronstein contro lo Stato della California e i singoli agenti che erano sulla scena quando Bronstein è morto. Nessun ufficiale è stato formalmente accusato in relazione alla morte di Bronstein. La decisione di diffondere il video è stata presa perché "l'interesse del pubblico nella condotta dei suoi ufficiali di pace prevale su altri interessi e qualsiasi rischio di danno particolare", ha spiegato il giudice John McDermott nella sua ordinanza.

