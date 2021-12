Omicidio di George Floyd, l'agente Chauvin ammette di aver violato i diritti civili della vittima

Ansa

Derek Chauvin, l'agente di polizia condannato a 22 anni e mezzo per l'uccisione dell'afroamericano George Floyd, si è dichiarato colpevole di aver violato i diritti civili della vittima. In riferimento al ginocchio premuto per nove minuti sul collo del 46enne, che ne ha poi causato il decesso per asfissia, il poliziotto ha riconosciuto l'uso eccessivo della forza.