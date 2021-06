George Floyd, la famiglia chiede la pena massima per l'ex agente | La figlia della vittima: "Mi manca, voglio giocare con lui"

E' il giorno dell'udienza per Derek Chauvin , l'ex agente di Minneapolis che ha ucciso l'afroamericano George Floyd . La famiglia della vittima ha chiesto in aula il massimo della pena : "Una sentenza sotto i 12-15 anni sarebbe deludente ". La figlia di sette anni di Floyd ha dichiarato in un'intervista trasmessa in tribunale: " Mi manca , voglio giocare con lui". Le parole di Chauvin: "Voglio fare le mie condoglianze alla famiglia Floyd".

La richiesta al giudice Peter Cahill è stata formulata dal fratello e dal nipote di George Floyd, Terrence Floyd e Brandon Williams. Un altro fratello della vittima, Philonise Floyd, ha chiesto al magistrato di assicurarsi che Chauvin non abbia la possibilità di uscire dal carcere prima di aver scontato tutta la sua pena. "Chauvin non ha avuto nessun riguardo per la vita di George", ha dichiarato.

"Immagina se lo avessi fatto io a tuo fratello o a tuo figlio. Come reagiresti? Possiamo combattere, ma non possiamo farlo con l'odio nel cuore", ha dichiarato Terrence Floyd in un'intervista a Cnn, rispondendo alla domanda su cosa direbbe a Chauvin se avesse l'occasioni di parlarci.

L'accusa chiede trent'anni: "Fu torturato" - Trent'anni di carcere per Chauvin, accusato di omicidio e omicidio colposo per la morte di George Floyd. E' la richiesta del pubblico ministero Matthew Frank, precisando che "torturato è la parola giusta" per definire quello che Chauvin fece a Floyd. "Non è stato uno sparo momentaneo, un pugno in faccia. Sono stati nove minuti di crudeltà verso un uomo che era impotente e stava solo implorando per la sua vita", ha detto il procuratore.

Le parole della figlioletta di Floyd - "Mi manchi, ti amo": sono queste le parole di Gianna Floyd, la figlia di sette anni di George, contenute nella videointervista proiettata in aula all'apertura dell'udienza. La piccola ha dichiarato di sentire il padre ancora con lei, anche se solo nello spirito. "Voglio giocare con lui, divertirmi, fare un viaggio in aereo. Avevamo l'abitudine di cenare ogni sera prima di andare a letto. Mio padre mi aiutava sempre a lavarmi i denti", ha raccontato.

La legge del Minnesota prevede che per buona condotta la pena possa essere ridotta di un terzo, il che vuole dire che su Chauvin fosse condannato a trent'anni potrebbe essere rilasciato dopo venti.