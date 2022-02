Usa, caso Floyd: tre ex agenti dichiarati colpevoli di inazione

Tre ex agenti della polizia di Minneapolis sono stati riconosciuti colpevoli di aver violato i diritti civili di George Floyd.

Una giuria li ha infatti ritenuti responsabili per non essere intervenuti mentre un loro collega stava soffocando l'afroamericano, tenendo il ginocchio sul suo collo per nove minuti. Si tratta di Tou Thao, 36 anni, J. Alexander Kueng (28) e Thomas Lane (38). Rischiano una pena sino all'ergastolo.