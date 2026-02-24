Stato dell'Unione, dalle vittime di Epstein allo sgarbo delle hockeiste: chi ci sarà ( e chi no) al discorso di Trump
Presenti anche le famiglie di detenuti dell'Ice e i parenti del reverendo paladino dei diritti civili Jesse Jackson
© Ansa
Dalle vittime sopravvissute agli abusi di Jeffrey Epstein ai parenti di detenuti dell'Ice, la polizia anti-immigrazione americana, e dello storico reverendo Jesse Jackson, pioniere dei diritti civili deceduto la scorsa settimana. Non è un pubblico facile quello che Donald Trump si troverà davanti agli occhi durante il discorso dello Stato dell'Unione.
Le vittime di Epstein e dell'Ice
A ricamare con precisione l'elenco di persone da invitare ci hanno pensato, almeno per metà, i democratici. Sono stati loro a chiamare alla corte del tycoon Haley Robson, una delle accusatrici del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, e Sky e Amanda Roberts, il fratello e la nuora di Virginia Giuffre. Il leader dei senatori dem Chuck Schumer ha al suo fianco Raiza Contreras, la mamma di Dylan Lopez Contreras, detenuto dalle forze dell'immigrazione. Hakeem Jeffries, il leader dei democratici alla Camera, ha invece chiamato la famiglia del reverendo Jackson.
La battuta di Trump e il rifiuto della nazionale femminile di hockey
Presenti anche Vonetta Rougier, autista di autobus di Brooklyn, e Marina Lacerda, anche lei adescata e abusata da Epstein quando era adolescente. Ma anche Aliya Rahman, una bengalese-americana disabile aggredita dall'Ice a Minneapolis mentre andava dal medico. Sponda repubblicana, o meglio della Casa Bianca, fanno molto più rumore le defezioni. Su tutte quelle della squadra olimpica femminile di hockey su ghiaccio, che ha respinto al mittente l'invito giustificandosi con "conflitti di impegni nel calendario". Una decisione in realtà presa dopo una battuta di pessimo gusto del presidente che, parlando proprio degli inviti con il team Usa maschile, ha scherzato: "Devo invitare anche la squadra femminile, lo sapete, vero? Altrimenti mi mettono sotto impeachment". Gli uomini invece, freschi campioni a cinque cerchi, saranno presenti. E tra gli inviti del presidente americano c'è il caso hockey. Il tycoon ha chiesto la partecipazione delle squadre olimpiche maschile e femminile.
Le vittime di immigrati
Trump ha invitato anche famiglie di persone uccise da migranti, un simbolo con cui vuole sostenere la necessità del giro di vite contro l'immigrazione illegale. Lo speaker repubblicano della Camera Mike Johnson ha a sua volta riservato un posto in tribuna a esponenti del dissenso in Cina, tra cui la famiglia di un medico uiguro detenuto dal 2018 e Claire Lai, la figlia del miliardario di Hong Kong, Jimmy Lai.