Stato dell'Unione, dalle vittime di Epstein allo sgarbo delle hockeiste: chi ci sarà ( e chi no) al discorso di Trump

Presenti anche Vonetta Rougier, autista di autobus di Brooklyn, e Marina Lacerda, anche lei adescata e abusata da Epstein quando era adolescente. Ma anche Aliya Rahman, una bengalese-americana disabile aggredita dall'Ice a Minneapolis mentre andava dal medico. Sponda repubblicana, o meglio della Casa Bianca, fanno molto più rumore le defezioni. Su tutte quelle della squadra olimpica femminile di hockey su ghiaccio, che ha respinto al mittente l'invito giustificandosi con "conflitti di impegni nel calendario". Una decisione in realtà presa dopo una battuta di pessimo gusto del presidente che, parlando proprio degli inviti con il team Usa maschile, ha scherzato: "Devo invitare anche la squadra femminile, lo sapete, vero? Altrimenti mi mettono sotto impeachment". Gli uomini invece, freschi campioni a cinque cerchi, saranno presenti. E tra gli inviti del presidente americano c'è il caso hockey. Il tycoon ha chiesto la partecipazione delle squadre olimpiche maschile e femminile.