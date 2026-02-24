Lui: "Fake News"

Usa, il Pentagono a Trump: "Un attacco all'Iran sarebbe molto rischioso"

La notizia è stata riportata dal Washington Post ma è subito stata smentita dal presidente degli Stati Uniti 

24 Feb 2026 - 06:00
© Ansa

Il generale Dan Caine, il più alto grado al Pentagono, ha messo in guardia il presidente Donald Trump da un attacco all'Iran. Lo ha fatto affermando che la carenza di munizioni essenziali e la mancanza di supporto da parte degli alleati aggiungeranno rischi significativi all'operazione e al personale statunitense. La notizia è stata riportata dal Washington Post. Il tycoon ha immediatamente smentito le informazioni diffuse dalla stampa definendole "fake news" attraverso un post sul suo social, Truth, dove ha aggiunto: "Al Pentagono pensano che un conflitto con l'Iran sarebbe vinto facilmente". 

