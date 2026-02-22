Iran, Usa: "Pronti a nuovi colloqui venerdì se Teheran invia una proposta in 48 ore"

"Se l'Iran presenterà una bozza di proposta, gli Stati Uniti sono pronti a incontrarsi a Ginevra venerdì per avviare negoziati dettagliati e vedere se è possibile raggiungere un accordo sul nucleare", ha affermato l'alto funzionario Usa citato da Axios. Gli inviati di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner, che hanno entrambi consigliato a Trump di dare una possibilità alla diplomazia prima di ordinare un attacco, hanno in programma di recarsi a Ginevra il 27 febbraio se gli iraniani invieranno la proposta presto.