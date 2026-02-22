Iran, Usa: "Pronti a nuovi colloqui venerdì se Teheran invia una proposta in 48 ore"
Si tratta dell'ultima possibilità che Trump darà prima di lanciare un'operazione militare che potrebbe colpire direttamente Khamenei
© Ansa
Gli Stati Uniti sono pronti a un nuovo round di colloqui con l'Iran venerdì a Ginevra, se entro le prossime 48 ore riceveranno una proposta iraniana dettagliata per un accordo nucleare. Lo riporta Axios citando alcuni funzionari americani, secondo cui l'attuale spinta diplomatica è probabilmente l'ultima possibilità che il presidente Trump darà all'Iran prima di lanciare una massiccia operazione militare Usa-Israele che potrebbe colpire direttamente la Guida Suprema Ali Khamenei.
L'ultimatum
"Se l'Iran presenterà una bozza di proposta, gli Stati Uniti sono pronti a incontrarsi a Ginevra venerdì per avviare negoziati dettagliati e vedere se è possibile raggiungere un accordo sul nucleare", ha affermato l'alto funzionario Usa citato da Axios. Gli inviati di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner, che hanno entrambi consigliato a Trump di dare una possibilità alla diplomazia prima di ordinare un attacco, hanno in programma di recarsi a Ginevra il 27 febbraio se gli iraniani invieranno la proposta presto.
Secondo la fonte citata, l'amministrazione Trump e l'Iran potrebbero anche discutere la possibilità di un accordo provvisorio prima di concordare un accordo sul nucleare completo. Sabato il senatore Usa repubblicano Lindsey Graham, parlando con Axios, ha lamentato il fatto che diverse persone vicine a Trump gli starebbero consigliando di non bombardare l'Iran e lui lo ha esortato a non ascoltarle.