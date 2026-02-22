L'Iran designa le forze aeree e marine dell'Ue come organizzazioni terroristiche

L'Iran designa le "forze navali e aeree" degli Stati membri dell'Unione europea come organizzazioni terroristiche. È la risposta di Teheran alla "decisione illegale e ingiustificata" presa lo scorso giovedì dal Consiglio europeo, che ha inserito le Guardie Rivoluzionarie nella lista delle organizzazioni terroristiche, a seguito dell'accordo del Consiglio Affari Esteri del 29 gennaio. Lo ha affermato una dichiarazione del Ministero degli Esteri iraniano.