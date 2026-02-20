Nyt: "Evacuate le basi Usa in medioriente per le tensioni con l'Iran"

Centinaia di soldati americani sono stati evacuati dalle basi in medioriente in vista di un possibile attacco dell'Iran e della conseguente risposta di Teheran. Lo riferiscono - in forma anonima - funzionari del Pentagono al New York Times precisando che le basi interessate sono quella di Al Udeid e quelle in Bahrein, dove si trova la quinta flotta della marina. Secondo il New York Times non ci sarebbero più truppe statunitensi nelle basi in Iraq, Siria, Kuwait, Arabia Saudita, Giordania ed Emirati Arabi Uniti.