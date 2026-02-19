Bruxelles, è ufficiale: i pasdaran inseriti nella lista terroristi
Il consiglio dell'Unione europea ha ufficialmente aggiunto il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane all’elenco, imponendo restrizioni finanziarie negli Stati membri
© Afp
A seguito dell’accordo politico raggiunto dal consiglio Affari Esteri il 29 gennaio 2026, il consiglio dell’Unione europea ha formalmente deciso di aggiungere il corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Pasdaran) dell’Iran all’elenco dei terroristi dell’Ue.
Misure restrittive
A seguito della sua inclusione nell’elenco, il corpo armato sarà soggetto a misure restrittive nell’ambito del regime sanzionatorio antiterrorismo dell’Ue. Tra queste rientrano il congelamento dei fondi e di altre attività finanziarie o risorse economiche negli Stati membri dell’Ue, e il divieto per gli operatori dell’Ue di mettere a disposizione del gruppo fondi e risorse economiche. In seguito alla decisione, sono ora 13 le persone e 23 i gruppi ed entità soggetti alle misure restrittive previste dal cosiddetto elenco dei terroristi dell’Ue.