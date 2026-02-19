Bruxelles, è ufficiale: i pasdaran inseriti nella lista terroristi

A seguito della sua inclusione nell’elenco, il corpo armato sarà soggetto a misure restrittive nell’ambito del regime sanzionatorio antiterrorismo dell’Ue. Tra queste rientrano il congelamento dei fondi e di altre attività finanziarie o risorse economiche negli Stati membri dell’Ue, e il divieto per gli operatori dell’Ue di mettere a disposizione del gruppo fondi e risorse economiche. In seguito alla decisione, sono ora 13 le persone e 23 i gruppi ed entità soggetti alle misure restrittive previste dal cosiddetto elenco dei terroristi dell’Ue.