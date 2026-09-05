Colpo di scena al processo a Lindsay Clancy. Si è concluso senza verdetto in Massachusetts il procedimento penale contro la donna che ha ammesso di aver ucciso i suoi tre figli sostenendo di essere stata colpita da una psicosi postpartum. Il giudice William Sullivan ha dichiarato il processo nullo dopo che la giuria, al settimo giorno di deliberazioni, ha comunicato di non essere in grado di raggiungere una decisione unanime. Lo riferiscono i media Usa. L'esito delude sia l'accusa sia la difesa e rende difficile un nuovo procedimento con una nuova giuria. Non sarà infatti facile trovare giurati che non abbiano seguito il caso e non abbiano già un'opinione al riguardo. La vicenda ha infatti suscitato grande clamore negli Stati Uniti. A seguire tutta la vicenda anche il presidente Donald Trump.