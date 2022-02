Usa, il compagno uccide suo figlio: madre condannata a 16 mesi "per mancata protezione"

Una 29enne, Rebecca Hogue, è stata condannata a 16 anni per "mancata protezione" del figlio di due anni, ucciso dal suo compagno nel 2020 mentre lei era al lavoro.

È accaduto in Oklahoma, negli Stati Uniti. Come riporta la Bbc, Hogue ha commentato dicendo che farebbe qualsiasi cosa per tornare indietro e prevenire la morte di suo figlio. Il caso sta facendo discutere in tutto il mondo.