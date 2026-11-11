Usa, media: "Sui jet a spese dei contribuenti per le partite del figlio, bufera su Rubio"

Da marzo 2025 Rubio avrebbe effettuato almeno 23 viaggi a Gainesville a bordo di aerei militari per un costo stimato per le casse pubbliche che supera 1,2 milioni di dollari. Per ragioni di sicurezza il segretario di Stato deve volare su aerei militari e può rimborsare soltanto l'equivalente di un biglietto aereo di classe economica. "Ho cercato, e continuerò a cercare, di presenziare al maggior numero possibile di eventi importanti per me personalmente e per la mia famiglia", ha dichiarato al Washington Post.