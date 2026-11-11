Usa, media: "Sui jet a spese dei contribuenti per le partite del figlio, bufera su Rubio"

Primi guai per Marco Rubio che, pur non essendo ancora candidato alle presidenziali del 2028, è sotto il microscopio dei media. Secondo il Washington Post, infatti, il segretario di Stato viaggia ogni fine settimana in Florida per andare a vedere le partite di football del figlio, a spese dei contribuenti.
Da marzo 2025 Rubio avrebbe effettuato almeno 23 viaggi a Gainesville a bordo di aerei militari per un costo stimato per le casse pubbliche che supera 1,2 milioni di dollari. Per ragioni di sicurezza il segretario di Stato deve volare su aerei militari e può rimborsare soltanto l'equivalente di un biglietto aereo di classe economica. "Ho cercato, e continuerò a cercare, di presenziare al maggior numero possibile di eventi importanti per me personalmente e per la mia famiglia", ha dichiarato al Washington Post.
Anthony Rubio, il terzo dei quattro figli del segretario che è entrato nella squadra dell'università, in quattro anni ha preso parte ad appena quattro partite. Il padre, che a sua volta ha praticato football a livello universitario, ha assistito a ogni incontro in cui ha giocato il figlio, oltre a numerosi altri a cui quest'ultimo non ha partecipato.