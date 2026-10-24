Usa, l'appello di Rubio per Cuba: "Collaborate con la Cia se volete un cambiamento" | L'Avana: "Stati Uniti disperati"
Dopo il tweet del segretario di Stato americano, il ministro degli Esteri cubano ha replicato: "Usa costretti a vendere le proprie offerte come un tubetto di dentifricio"
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"A coloro che desiderano promuovere un cambiamento positivo a Cuba: è giunto il momento". Lo scrive su X il segretario di Stato Usa Marco Rubio. "Di fronte alla delusione per le promesse mancate, alla corruzione e alla vita privilegiata di pochi, cogliete questa opportunità per realizzare il cambiamento che auspicate, attraverso una collaborazione riservata con la Cia", è l'invito del funzionario.
Da L'Avana: "Vendono le proprie offerte come dentifricio"
L'Avana ha ironizzato sulla "disperazione" degli Stati Uniti in seguito all'appello rivolto ai cubani affinché collaborino con la Cia, in un momento in cui Washington sta intensificando la pressione sull'isola comunista. "Ora gli Stati Uniti si lanciano in campagne di reclutamento pubbliche per la Cia", ha scritto sulla piattaforma X il viceministro degli Esteri cubano, Carlos Fernández de Cossio. "Deve esserci molta disperazione o miseria tra i ranghi dell'agenzia (americana), se si vede costretta a vendere le proprie offerte come un tubetto di dentifricio", ha aggiunto.