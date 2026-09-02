Cuba, voci su gravi problemi di salute per Raúl Castro

Negli ultimi giorni si sono diffuse sui social network speculazioni su un possibile grave stato di salute o sulla morte di Raúl Castro. Il Diario de las Américas ha riferito che il 95enne si troverebbe in condizioni critiche, "assistito con apparecchiature per mantenerlo in vita, colpito a quanto pare da un ictus", citando "rapporti giunti in redazione". Altri media parlano di un ricovero ospedaliero basandosi su "fonti affidabili all'interno di Cuba". Il governo non ha commentato pubblicamente la vicenda, mentre fonti locali confermano l'assenza di movimenti straordinari per le strade dell'Avana.