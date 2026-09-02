Cuba, voci su gravi problemi di salute per Raúl Castro

Negli ultimi giorni si sono diffuse sui social network speculazioni su un possibile grave stato di salute o sulla morte di Raúl Castro. Il Diario de las Américas ha riferito che il 95enne si troverebbe in condizioni critiche, "assistito con apparecchiature per mantenerlo in vita, colpito a quanto pare da un ictus", citando "rapporti giunti in redazione". Altri media parlano di un ricovero ospedaliero basandosi su "fonti affidabili all'interno di Cuba". Il governo non ha commentato pubblicamente la vicenda, mentre fonti locali confermano l'assenza di movimenti straordinari per le strade dell'Avana.
La figura di Raúl Castro
Castro, che ha lasciato la presidenza nel 2018, è apparso sempre più fragile negli ultimi tempi. La sua ultima uscita pubblica risale al 13 agosto, mentre a luglio aveva saltato la celebrazione del Moncada per la prima volta in oltre tre decenni.
Queste voci sono ricorrenti a causa del consueto riserbo istituzionale sull'argomento. L'eventuale scomparsa di Castro, recentemente accusato a Miami per la morte di quattro uomini nel 1996, potrebbe alterare le dinamiche politiche dell'isola e scatenare lotte di potere tra le varie fazioni interne al Paese.