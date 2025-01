Usa, il monito di Biden: "In America si sta formando una pericolosa oligarchia che minaccia la democrazia"

Biden si è espresso a favore del mantenimento di un sistema basato sul principio della separazione dei poteri per combattere l'abuso. "Forse non è perfetto, ma ha mantenuto la nostra democrazia per quasi 250 anni", ha detto, arrivando anche a proporre un emendamento della Costituzione per eliminare l'immunità dei presidenti per atti criminali commessi durante l'esercizio delle proprie funzioni. "Il potere di un presidente non è illimitato né assoluto, e non dovrebbe esserlo", ha affermato, facendo riferimento al ruolo del presidente eletto, Donald Trump, nelle rivolte culminate con l'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. "Credere nell'idea dell'America significa rispettarne le istituzioni", ha proseguito.