Social, Meta elimina i programmi su diversità e inclusione: "Non più attuali" | L'ira di Biden: "Vergognoso"

Dopo aver annunciato che Meta non avrebbe utilizzato più i fact-checker sulle sue piattaforme, Mark Zuckerberg ha dichiarato che la società si sbarazzerà anche dei i suoi programmi per la diversità, equità e inclusione. Meta riconosce che "il panorama giuridico e politico per gli sforzi in materia di diversità, equità e inclusione negli Stati Uniti sta cambiando" e che alcuni programmi, tra cui il Diverse Slate Approach, non sono più "attuali". Il presidente Usa Joe Biden: "Decisione vergognosa". L'Ue: "Le piatteforme rispettino regole ed equità".