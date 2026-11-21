Patel ha fatto riferimento all'operazione "Winter Shield" come se fosse ancora in corso, lodando l'attuale amministrazione per aver provveduto ad aggiornare sistemi chiave destinati a proteggere le infrastrutture critiche del Paese. "Altre amministrazioni avrebbero potuto effettuare questi aggiornamenti, ma non lo hanno fatto - ha dichiarato -. Noi stiamo giocando d'anticipo e stiamo recuperando il tempo perduto".