Media Usa: "Fbi ha allertato le compagnie aeree su possibili attacchi di Al Qaeda" | "Intanto gli hacker hanno bucato l'archivio criminale"
L'avviso degli 007 scatta a ridosso del Thanksgiving: "Diffusi messaggi che incitano a emulare il tentato dirottamento del volo FlyDubai". Indagini anche sulla presunta violazione del database nazionale Ncic
© Afp
I servizi di intelligence Usa hanno allertato le compagnie aeree commerciali, i vettori cargo e gli aeroporti di tutto il Paese in merito a recenti messaggi pubblicati da terroristi affiliati ad Al Qaeda, che incitano ad attacchi analoghi al tentativo di dirottamento avvenuto a settembre 2026 su un volo della FlyDubai diretto a Tel Aviv. Lo riporta Cnn. La testata rivela inoltre che sempre l'Fbi sta indagando su una presunta violazione del suo database nazionale di informazioni criminali, strumento che funge da collegamento tra le forze dell'ordine federali, statali e locali.
L'allarme per gli attacchi aerei
Per l'Fbi, il dipartimento per la Sicurezza interna e la Tsa (l'agenzia che gestisce i controlli di sicurezza negli aeroporti americani), affiliati di Al Qaeda e sostenitori del gruppo terroristico "hanno diffuso diversi messaggi in cui lodano il tentato dirottamento e incoraggiano azioni simili contro obiettivi d'interesse americano, israeliano o ebraico".
Secondo quanto riferito da una fonte delle forze dell'ordine alla Cnn, "non vi sono minacce specifiche e credibili in corso. Ma l'allerta arriva a ridosso della settimana del Thanksgiving in cui si registra il maggior numero di viaggi in aereo. Secondo l'ente dell'aviazione nazionale si prevede che, tra il 24 e il 30 novembre, circa sei milioni di persone si sposteranno su voli interni in Usa. Nel documento che l'intelligence americana ha inviato alle compagnie si sottolinea che i recenti messaggi diffusi dal gruppo terroristico "ribadiscono le narrazioni di lunga data di Al Qaeda, che incoraggiano i sostenitori a sfruttare l'accesso al settore dell'aviazione, eludere le misure di sicurezza e compiere attacchi utilizzando aerei commerciali".
Il presunto attacco hacker
L'intrusione nel National Crime Information Center (Ncic) da parte di presunti hacker rappresenta il secondo episodio di questo tipo negli ultimi mesi. A settembre, un gruppo noto come "ShinyHunters" ha preso di mira i dati personali sensibili dei dipendenti, sottraendoli da un portale dell'Fbi dedicato alle offerte di lavoro.
La scoperta di questa recente intrusione, scrive ancora la Cnn, avviene in un momento in cui l'amministrazione Trump sta cercando di placare le preoccupazioni dell'opinione pubblica riguardo alla sicurezza informatica nazionale, dopo una serie di interruzioni di alto profilo che hanno colpito banche, la National Security Agency (Nsa) e il sistema di controllo del traffico aereo della Faa. L'Fbi non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte della testata.
L'operazione di aggiornamento dei sistemi aziendali
Giovedì 19 novembre, dopo che i funzionari dell'agenzia sono venuti a conoscenza dell'ultimo incidente informatico, il direttore dell'Fbi Kash Patel è intervenuto su Fox News per illustrare l'impegno dell'Fbi nel campo della sicurezza informatica. Patel ha parlato di un'operazione, conclusasi mesi fa, volta a sollecitare le aziende ad aggiornare i propri sistemi per impedire agli hacker di accedere ai dati sensibili.
Patel ha fatto riferimento all'operazione "Winter Shield" come se fosse ancora in corso, lodando l'attuale amministrazione per aver provveduto ad aggiornare sistemi chiave destinati a proteggere le infrastrutture critiche del Paese. "Altre amministrazioni avrebbero potuto effettuare questi aggiornamenti, ma non lo hanno fatto - ha dichiarato -. Noi stiamo giocando d'anticipo e stiamo recuperando il tempo perduto".