Ucraina, Berlino vuole fornire altri 2mila lanciarazzi a Kiev | Mosca espelle i diplomatici americani

Mentre il conflitto russo-ucraino arriva al suo ventottesimo giorno, l'Ucraina chiede alla Nato di inviare armi offensive: la Germania è pronta a fornire altri 2mila lanciarazzi a Kiev.

La Russia sottolinea che utilizzerà armi nucleari solo se la sua stessa esistenza dovesse essere minacciata, ma gli Usa replicano: "Non è così che si comporta una potenza nucleare responsabile". Il ministero degli Esteri russo consegna all'ambasciata statunitense a Mosca un elenco di diplomatici americani che sono stati dichiarati persone non gradite e che saranno espulsi. Biden: "L'uso di armi chimiche da parte di Mosca è una minaccia reale". Putin: "Non accetteremo pagamenti in dollari o euro per il gas". Il sindaco di Irpin: "Le truppe russe hanno usato bombe al fosforo".