Crisi Ucraina, Zelensky accusa Renault, Auchan e Leroy Merlin: sponsorizzano la guerra | Il colosso auto chiude a Mosca

Il luogo in cui è avvenuto, il Parlamento francese, molto simbolico. "Le aziende francesi - ha ammonito il leader di Kiev nel suo intervento in videocollegamento al Parlamento di Parigi - devono lasciare il mercato russo. Renault, Auchan, Leroy Merlin e altri devono cessare di essere sponsor della macchina da guerra della Russia". Dopo l'attacco, il colosso auto ha annunciato la sospensione delle attività del suo stabilimento di Mosca.

"Devono smettere di finanziare l'assassinio di donne e bambini, di finanziare lo stupro. Tutti ricorderanno che i valori contano più dei profitti", ha aggiunto Zelensky. Renault, tra i marchi simbolo della Francia, di cui lo Stato è principale azionista, ha confermato la riapertura, dal 21 marzo, del suo stabilimento di Mosca, dove la produzione è regolarmente ripresa. Stessa cosa ha fatto Leroy Merlin.

D'altronde la Russia è il secondo mercato del gruppo automobilistico dopo l'Europa. Renault è presente sul posto in particolare con la filiale AvtoVAZ, che ha sospeso una parte della produzione a metà marzo a causa della penuria di componenti per le sanzioni occidentali contro Mosca. E anche Leroy Merlin è molto presente in Russia, il suo secondo mercato dopo la Francia, con 36.000 dipendenti in 107 ipermercati e 62 città.

Diffusissima in Russia pure Auchan, con 231 supermercati per un fatturato di 3,2 miliardi di euro, oltre il 10% della sua attivita' globale. Dinanzi ai deputati e ai senatori riuniti in seduta comune a Parigi, Zelensky ha anche fatto riferimento alle "rovine di Verdun" durante la Prima Guerra Mondiale per denunciare la spirale di morti e devastazioni perpetrate dall'esercito russo a Mariupol.