Zelensky: "Mariupol distrutta. Accordo se c'è garanzia di sicurezza dei Paesi Nato" | Biden attacca: "Putin valuta l'uso di armi chimiche e biologiche"

Nuove immagini satellitari della Maxar Technologies mostrano i carri armati russi a Mariupol, comprese le posizioni delle artiglierie. Le immagini - riferisce la Cnn - sono state scattate il 19 marzo. In una immagine si vedono i carri armati russi per le strade del quartiere della "riva sinistra" di Mariupol, il giorno in cui i separatisti sostenuti dalla Russia hanno preso il controllo degli edifici governativi. Altre immagini mostrano i militari russi a nord-est di Mariupol e il fumo che si alza in cielo dai palazzi in fiamme.