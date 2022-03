Ucraina, ucciso il miliziano italiano Edy Ongaro: combatteva per il Donbass

All'alba del 24 febbraio l'esercito di Mosca sferra l'attacco all'Ucraina: su ordine di Vladimir Putin parte l'invasione. "L'operazione militare speciale" annunciata dal presidente russo in tv si rivela subito come un attacco totale e su vasta scala. Ma quello che doveva essere, nelle intenzioni russe, un blitz, si sta rivelando un'operazione più complicata, tanto che dopo un mese continuano i combattimenti. E Mosca non è ancora riuscita a prendere né la capitale Kiev né Mariupol e Odessa, due porti strategici. Ecco, in grafica, che cosa è successo giorno per giorno.