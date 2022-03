Trattative di pace, Kiev: "Questione del Donbass è la più complessa"

Nelle trattative di pace tra Russia e Ucraina "la questione dello status del Donbass è la più difficile".

Lo ha sottolineato il negoziatore ucraino David Arahamiya all'indomani del round di colloqui in Turchia. Arahamiya ha aggiunto che la questione non è stata affrontata a Istanbul visto che le due delegazioni "non avevano un mandato politico sufficiente per discuterne", lasciando intendere che potrebbero parlarne direttamente i leader dei due Paesi, Putin e Zelensky.