Ucraina, la Russia: "C'è il pericolo reale di una Terza guerra mondiale"  | "Un cessate il fuoco al momento è impossibile"

L'amministrazione Biden sta valutando un pacchetto da 5 miliardi di dollari di aiuti per fare fronte alla crisi alimentare globale provocata dalla guerra in Ucraina. Lo riferiscono fonti informate all'agenzia Bloomberg. La proposta avrebbe il sostegno bipartisan di repubblicani e democratici al Congresso degli Stati Uniti. Nel weekend il senatore dem Chris Coons ha guidato una delegazione Usa a Roma per fare il punto con i vertici della Fao sulla situazione in Medio Oriente, Africa e altri Paesi in difficoltà in tutto il mondo.