Foreign fighter italiano scomparso in Ucraina, l'annuncio: "Vavassori è ancora vivo"

Si era arruolato come volontario nell'esercito ucraino, nelle brigate internazionali, e da domenica di lui non si hanno più notizie. Crescono i timori per la sorte di Ivan Luca Vavassori, 29 anni, ex portiere di Pro Patria, Legnano e Bra. L'allarme è stato lanciato su Instagram e Facebook. Poi lunedì sera una speranza: "Il team di Ivan è ancora vivo - scrivono i gestori delle pagine social - stanno cercando di tornare indietro. Il problema è che sono circondati da forze russe, così non sanno quando e quanto tempo ci vorrà per tornare indietro. Ci sono 5 persone morte e 4 feriti, ma non conosciamo i loro nomi". Vavassori, nato in Russia, era stato adottato dall'ex patron della squadra di calcio di Busto Arsizio e dalla moglie Alessandra Sgarella, l'imprenditrice milanese sequestrata dalla 'ndrangheta calabrese l'11 dicembre 1997 e rilasciata nove mesi dopo, il 4 settembre 1998. Alessandra Sgarella è morta nel 2011 a 52 anni.