25 aprile 2022 13:37

Nell'esercito ucraino come volontario, si teme per un ex calciatore italiano

Si era arruolato come volontario nell'esercito ucraino, nelle brigate internazionali, e da domenica di lui non si hanno più notizie. Crescono i timori per la sorte di Ivan Luca Vavassori, 29 anni, ex portiere di Pro Patria, Legnano e Bra. L'allarme è stato lanciato su Instagram e Facebook. "Ci dispiace informarvi - scrivono i gestori delle pagine social - che la scorsa notte, durante la ritirata di alcuni feriti in un attacco a Mariupol, due convogli sono stati distrutti dall'esercito russo. In uno di questi c'era forse anche Ivan, insieme col quarto Reggimento. Stiamo provando a capire se ci siano sopravvissuti". Vavassori, nato in Russia, era stato adottato da una famiglia piemontese.