Il Consiglio europeo approva un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia | Pioggia di droni ucraini sopra la Crimea

La guerra in Ucraina giunge al giorno 661.

La Russia denuncia di aver abbattuto una pioggia di droni kamikaze ucraini sulla Crimea. Il Consiglio europeo nelle conclusioni del vertice ha dato il via libera a un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia. Per Vladimir Putin "la pace in Ucraina ci sarà solo quando avremo raggiunto i nostri obiettivi". Poi aggiunge: "Kiev oggi non produce quasi nulla in termini di armi e tutto arriva dall'Occidente, ma questo omaggio un giorno potrebbe finire e, a quanto pare, sta finendo".