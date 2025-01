Ucraina, Zelensky: "Trump è imprevedibile, può aiutarci a fermare Putin" | "Sventato piano russo su Kharkiv, Sumy e Zaporizhzhia"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.045. Volodymyr Zelensky afferma che "l'imprevedibilità" del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe contribuire a porre fine alla guerra con la Russia e "ad aiutarci a fermare Putin". Il presidente ucraino evidenzia poi come nel 2024 il Paese abbia sventato tre operazioni russe per occupare Kharkiv, Sumy e Zaporizhzhia. Il Cremlino sottolinea che la responsabilità di fermare la fornitura di gas russo "spetta interamente agli Stati Uniti, al regime fantoccio di Kiev e alle autorità degli Stati europei" e che Gazprom ha adempiuto ai suoi obblighi contrattuali. L'Unione europea "grazie all'efficiente lavoro preparatorio e al coordinamento nella regione e oltre" non ha "problemi di sicurezza dell'approvvigionamento" di gas.