Ucraina, Zelensky festeggia lo stop al gas russo: "Grande sconfitta per Mosca" | Pichetto: "Scorte adeguate, ma valutiamo alternative"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.044. Il presidente ucraino Zelensky festeggia lo stop al gas russo verso l'Europa: "E' una grande sconfitta per Mosca". Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto afferma però che l'Italia possiede "scorte adeguate" di metano, ma che si valuta un aumento degli stoccaggi per affrontare l'inverno con maggiore tranquillità. L'Ue si dice pronta ai nuovi scenari energetici e indica le rotte alternative di approvvigionamento "per portare i volumi necessari" in Europa attraverso i "quattro principali percorsi di diversificazione: Germania, Grecia, Italia e Polonia, "ma forse anche dalla Turchia". Nel suo discorso di fine anno il presidente ucraino Zelensky esorta il suo popolo a resistere: "Il 2025 sarà il nostro anno, faremo di tutto per fermare la Russia e con Trump potrebbe arrivare la fine della guerra".