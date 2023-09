Ucraina, Zelensky arrivato a New York per l'Assemblea Generale dell'Onu: "Fermate Putin, è come Hitler"

Fotogallery - Kim Jong-Un in Russia per l'incontro con Putin

Fotogallery - In Iran la piazza sfida i divieti in ricordo di Mahsa

Fotogallery - Il Papa in Mozambico con la casula in stile afro

La guerra in Ucraina giunge al giorno 573.

Zelensky è arrivato a New York dove parteciperà all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Ringrazierò gli Usa per il sostegno", ha fatto sapere, sottolineando nuovamente la necessità di "fermare Putin", che "è come Hitler" e spiegando che presenterò una "proposta all'Onu contro le aggressioni". Le Forze armate ucraine annunciano la liberazione di Klishchiyivka, e per il segretario della Nato Jens Stoltenberg "Kiev ha lanciato una controffensiva che tutti ovviamente speravamo sarebbe stata più spedita, ma sta gradualmente guadagnando terreno". Tanto che Kiev annuncia di aver rotto la linea difensiva russa in direzione di Bakhmut. Pechino: "La cooperazione con la Russia non è contro nessuno".