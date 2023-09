Zelensky: "Mosca ha commesso genocidio con i bimbi ucraini". Biden accusa la Russia di non volere la pace in Ucraina. Mercoledì l'intervento di Giorgia Meloni

"La democrazia è in pericolo, l'autoritarismo è in marcia. Le disuguaglianze crescono. E l'incitamento all'odio è in aumento. Come ho detto al G20, è tempo di un compromesso globale", ha affermato. Applausi per l'intervento di Volodymyr Zelensky , per la prima volta presente all'Assemblea generale. "La Russia non ha di diritto di avere le armi nucleari", ha detto accusando Mosca di "usare i prezzi del cibo e dell'energia come un'arma". "Non credete al diavolo Putin, chiedete a Prigozhin", ha poi aggiunto sottolineando che i russi "non hanno il diritto di avere armi nucleari".

Fotogallery - In Iran la piazza sfida i divieti in ricordo di Mahsa

Fotogallery - Il Papa in Mozambico con la casula in stile afro

La Russia "usa i prezzi alimentari come un'arma, non solo contro l'Ucraina ma anche contro gli altri Paesi. "È chiaro che la Russia sta cercando di rendere la scarsità alimentare sui mercati un'arma per ottenere in cambio il riconoscimento dei territori catturati in Ucraina". Stessa strategia per l'energia, utilizzando il petrolio e il gas per indebolire i Paesi.

"Ora questa minaccia è diventata ancora più grande, perché stanno sfruttando come un'arma anche l'energia nucleare: guardate cosa hanno fatto alla centrale di Zaporizhzhia, bombardata e occupata", ha detto.

"Mentre la Russia spinge il mondo verso la guerra finale, l'Ucraina sta facendo di tutto per garantire che dopo l'aggressione russa nessuno al mondo oserà attaccare alcuna nazione. L'uso delle armi deve essere limitato, i crimini di guerra devono essere puniti, le persone deportate devono tornare a casa e l'occupante deve tornare nella propria terra".

Ucraina sta preparando "vertice globale su pace" Il presidente ucraino ha annunciato un piano di pace. "Intendo presentare i dettagli mercoledì al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della formula che più di 140 Stati e organizzazioni internazionali hanno sostenuto in tutto o in parte", ha affermato il leader di Kiev. "La formula di pace ucraina sta diventando globale. È in grado di offrire soluzioni e misure che risolveranno tutte le forme di armamento che la Russia ha utilizzato contro l'Ucraina e altri Paesi", ha detto al Palazzo di Vetro.

L'Ucraina ha ceduto il suo arsenale nucleare, ma poi il mondo "ha deciso che la Russia dovesse diventare la custode di tale potenza. La storia mostra che era la Russia a meritare il disarmo nucleare negli anni '90".

Mosca ha commesso genocidio con i bimbi ucraini "Conosciamo i nomi di decine di migliaia di bambini - ha spiegato Zelensky - e abbiamo prove di centinaia di migliaia di altri bambini rapiti dalla Russia nei territori occupati dell'Ucraina e successivamente deportati. La Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto per questi crimini e stiamo cercando di riportare a casa i bambini. Bene. Il tempo passa, cosa accadrà con loro?", si è chiesto Zelensky. "A quei bambini verrà insegnato a odiare l'Ucraina e tutti i legami con le loro famiglie saranno spezzati. Questo è chiaramente un genocidio", ha concluso.

"La politica è compromesso, la diplomazia è compromesso, una leadership efficace è compromesso. I leader hanno la responsabilità di raggiungere un compromesso nella costruzione di un futuro di pace e prosperità per il nostro bene comune", ha aggiunto poi Guterres.

La sessione di una settimana di quest'anno, il primo incontro completo dei leader mondiali da quando la pandemia di Covid-19 ha interrotto i viaggi, prevede la partecipazione di 145 leader. È un numero elevato che riflette la moltitudine di crisi e conflitti in corso. Ma per la prima volta dopo anni, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sarà l'unico leader delle cinque nazioni con diritto di veto nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a rivolgersi all'assemblea composta da 193 membri.



Mercoledì l'intervento di Giorgia Meloni Xi Jinping in Cina, Vladimir Putin in Russia, Emmanuel Macron in Francia e Rishi Sunak in Gran Bretagna salteranno tutti l'appuntamento dell'Onu quest'anno. Riflettori puntati sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky e su Biden. L'intervento della premier italiana Giorgia Meloni è in programma nella serata di mercoledì. L'assenza di leader delle quattro potenze del Consiglio di Sicurezza ha suscitato lamentele da parte dei Paesi in via di sviluppo che vogliono che i principali attori globali ascoltino le loro richieste, inclusi i finanziamenti per iniziare a colmare il crescente divario tra il Nord e il Sud del mondo.

Tajani: mercoledì incontro Meloni-Erdogan "Domani" (mercoledì ndr) il presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrerà l'omologo turco Recep Tayyp Erdogan. Lo conferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti all'Onu. La Turchia "è un Paese della Nato" che "ha grande influenza anche in Africa" ed è "il Paese che sta lavorando per cercare di rimettere in vita l'accordo tra Ucraina e Russia sul grano", dice Tajani, anticipando che tra i temi del bilaterale ci sarà anche la questione migratoria.

Biden attacca la Russia e piovono applausi È scoppiato l'applauso dell'Assemblea Generale quando il presidente americano Joe Biden ha assicurato il suo sostegno al popolo ucraino nella sua lotta per la libertà e l'integrità del suo territorio. "Solo la Russia è responsabile della guerra, ripeto solo Russia è responsabile", ha detto con forza Biden rivolgendosi alla sala dei leader del mondo convenuti all'Onu. Biden ha detto che "solo la Russia ostacola la pace perché il prezzo della pace da parte della Russia è la capitolazione dell'Ucraina". Il presidente ha sottolineato ripetutamente la necessità di non violare la Carta dell'Onu e mantenere "come stella polare", la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Ad applaudire, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"La Russia crede che il mondo si stancherà e le permetterà di brutalizzare l'Ucraina senza conseguenze. Ma vi chiedo questo: se abbandoniamo i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite per placare un aggressore, qualche Stato membro può sentirsi sicuro di essere protetto? Se permettiamo che l'Ucraina venga spartita, l'indipendenza di qualche nazione sarà garantita? La risposta è no. Dobbiamo opporci oggi a questa palese aggressione per scoraggiare altri potenziali aggressori domani", ha detto tra l'altro il presidente Usa.

Biden su intelligenza artificiale: dobbiamo governarla, non il contrario Le tecnologie emergenti, come l'intelligenza artificiale, generano opportunità enormi, ma anche rischi altrettanto grandi. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. "Dobbiamo fare in modo che queste tecnologie non diventino strumenti di oppressione: stiamo lavorando per rafforzare la regolamentazione e garantire la sicurezza di queste tecnologie, prima della diffusione al pubblico", ha detto, aggiungendo che "dobbiamo essere noi a governare queste tecnologie, e non il contrario".

Erdogan critica il Consiglio Onu: non garantisce più la sicurezza "Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non è più un garante della sicurezza a livello mondiale ma è diventato un campo di battaglia per i cinque Stati membri permanenti". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, nel suo intervento durante l'Assemblea generale dell'Onu in corso a New York. Il presidente turco ha detto che sarebbe necessaria una riforma strutturale nelle Nazioni Unite. "Il mondo è più grande di soli cinque Paesi e un mondo più giusto è possibile", ha affermato Erdogan, sottolineando che la visione di un "nuovo secolo turco", annunciata in vista del 100esimo anniversario della Repubblica di Turchia, "ha l'obiettivo di eliminare le ingiustizie globali e garantire pace, sicurezza e prosperità".