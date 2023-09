Il presidente del Consiglio ha quindi incontrato l'omologo turco Recep Tayyp Erdogan sempre a margine dell'Assemblea generale. L'incontro si è svolto presso la Turkish House, sede delle rappresentanze diplomatiche turche presenti a New York.

"Con Erdogan ho parlato anche di migranti, del ruolo che i Paesi mediterranei giocano. Nel caso della Turchia è un ruolo doppiamente importante perché riguarda sia la tratta mediterranea che la rotta balcanica. La Turchia ha dato dei segnali di attenzione, ad esempio con i visti ma credo che si possa fare di più, credo anche sul fronte mediterraneo e in particolare sulla Libia".

"Avanti con Memorandum di Tunisi, poi in altri Paesi"

"Per me è importante che vada avanti il memorandum con la Tunisia, al di là dei soliti tentativi della sinistra europea di minare un lavoro molto delicato, lungo e faticoso e di non avere spesso il coraggio di farlo a viso aperto, continua a essere la soluzione più sensata", ha spiegato Giorgia Meloni. "Dopodiché la Commissione ha detto che secondo loro il memorandum è un modello da utilizzare anche con altre nazioni io sono d'accordo. Bisogna mandare avanti il memorandum, implementarlo e fare arrivare le risorse. Penso che lo schema vada utilizzato per tutti i Paesi del Nord Africa".