NordCorea, Kim Jong-Un in Russia: incontro con Putin "in settimana" | Ucraina, Onu: 9.614 civili uccisi da inizio guerra

La guerra in Ucraina giunge al giorno 567.

Kim Jong-un ha affermato che il suo viaggio in Russia è la "chiara manifestazione" del fatto che la Corea del Nord dà priorità alle relazioni strategiche con la Russia. Lo riferisce l'agenzia Kcna. L'agenzia di Pyongyang conferma che il leader nordcoreano è arrivato a Khasan, nell'estremo oriente russo, appena dopo il confine, e che è già ripartito per la sua "destinazione" per l'incontro con il presidente Vladimir Putin, senza fornire ulteriori dettagli. Secondo l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, almeno 9.614 civili sono stati uccisi e altri 17.535 sono rimasti feriti nel conflitto in Ucraina dall'inizio dell'invasione.