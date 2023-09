L'Italia fuori dalla Via della Seta ma con la Cina intesa per "rafforzare le relazioni"

È questo il senso del bilaterale tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il premier cinese Li Qiang a margine del G20. La decisione dell'Italia di uscire dall'intesa è quindi sostanzialmente presa, ma ci sarà comunque un passaggio parlamentare prima dell'ufficializzazione. E Se il percorso è delineato (la disdetta entro dicembre per non far scattare il rinnovo automatico) le diplomazie sono da tempo al lavoro per evitare che ci siano contraccolpi nelle relazioni.

"Rafforzare e consolidare le relazioni" Giorgia Meloni, che entro la fine dell'anno sarà a Pechino, ha quindi voluto rassicurare Li sul fatto che l'Italia è "pronta a rafforzare e consolidare" le relazioni. Una posizione condivisa, fa sapere Palazzo Chigi, secondo cui dal colloquio è emersa la "comune intenzione di consolidare e approfondire il dialogo tra Roma e Pechino sulle principali questioni bilaterali e internazionali". E senza la Via della Seta, il Partenariato strategico globale attivo da 19 anni "costituirà il faro per l'avanzamento dell'amicizia e della collaborazione tra le due nazioni in ogni settore di comune interesse".

"Più opportunità per i prodotti italiani in Cina" Da parte sua Li Qiang ha auspicato una "relazione sana e stabile", "necessaria per un migliore sviluppo". Il primo ministro ha anche delineato un quadro di rapporti bilaterali in cui l'Italia dovrà garantire "un ambiente imprenditoriale equo, giusto e non discriminatorio" alle aziende cinesi, mentre Pechino "continuerà ad espandere l'accesso al mercato per creare maggiori opportunità per i prodotti di qualità italiani".

L'incontro Meloni-Modi A margine del G20, il premier italiano ha incontrato anche il primo ministro indiano Narendra Modi, congratulandosi per il "successo" del vertice a New Dehli. A Modi il presidente del Consiglio ha illustrato i temi della prossima presidenza italiana del G7, auspicando un "efficace coordinamento" con il G20. Al centro dell'agenda anche i rapporti bilaterali, in particolare la collaborazione in settori strategici, fra cui la transizione energetica, la digitalizzazione, lo spazio e la difesa.

L'intervento del premier su clima ed energia In precedenza, Giorgia Meloni era intervenuta nella prima sessione dei lavori, dedicata all'ambiente, al clima e all'energia. "Il nesso clima-energia - aveva sottolineato - è sempre più importante in una fase nella quale il mondo continua ad affrontare gli effetti a cascata della crisi innescata dalla guerra di aggressione russa all'Ucraina e dall'uso delle forniture energetiche come un'arma di ricatto da parte di Mosca". Anche a causa di questo nesso, quando si discute di transizione ecologica ed energetica, bisogna tener presente che "approcci troppo radicali o troppo asimmetrici" finirebbero non solo per "non garantire soluzioni efficaci" ma potrebbero anche "provocare pericolosi squilibri nel rapporto tra le nazioni e all'interno delle nazioni stesse".