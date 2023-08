Ucraina, c'è la proposta Onu sul grano | Lukashenko: "No al ritiro di Wagner dalla Bielorussia"

In Grecia il più vasto incendio di sempre in Europa: bruciati 81mila ettari

La guerra in Ucraina giunge al giorno 555.

Lo Stato maggiore di Kiev segnala gli avanzamenti della controffensiva ucraina in direzione Melitopol e Bakhmut. Mentre Mosca annuncia l'annientamento di due plotoni avversari. Il presidente Lukashenko definisce "stupide e infondate" le richieste della Polonia e dei Paesi baltici perché i miliziani della Wagner lascino la Bielorussia. Intanto secondo la Turchia l'Onu ha un piano per rilanciare il patto sul grano. Guterres: non vedo chance di pace nell'immediato.