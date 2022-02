Guerra Ucraina, oggi l'apertura dei negoziati tra Russia e Ucraina | "Kiev circondata", giallo sul sindaco: prima ammette e poi smentisce

La Bce ritiene che Sberbank Europe e le sue divisioni in Croazia e Slovenia sono "in fallimento o in probabile fallimento per il deterioramento della loro situazione di liquidità". E' quanto afferma la Bce in una nota sottolineando che la banca "nel futuro vicino non sarà probabilmente in grado di pagare i suoi debiti in tempo. Sberbank Europe, controllata dalla russa Sberbank, e le sue divisioni hanno sperimentato una significativa" uscita di depositi in seguito all'impatto delle tensioni geopolitiche" e delle sanzioni imposte dall'Occidente.