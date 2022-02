Ucraina, Von der Leyen: "Sanzioni in arrivo anche per la Bielorussia, colpiremo la Banca centrale di Mosca"

"Per la prima volta l'Ue finanzia l'acquisto di armi" - "Per la prima volta in assoluto l'Unione europea finanzierà l'acquisto e la consegna di armi ed equipaggi per un Paese sotto attacco - spiega la presidente, esponendo le caratteristiche dello strumento European Peace Facility con cui l'Unione finanzierà anche l'acquisto di materiale letale -. Questo è un momento spartiacque.

"Stop transazioni con la Banca centrale russa" - Niente più "transazioni con la banca centrale russa e congelamento dei suoi asset all'estero da parte dell'Unione - continua von der Leyen - ed esclusione di importanti banche russe da Swift. Saranno colpiti gli asset degli oligarchi russi". Inoltre "lo spazio aereo dell'Unione sarà chiuso a tutti gli aerei russi, compresi i jet privati degli oligarchi".

Esclusa la macchina mediatica del Cremlino - Ursula von der Leyen dichiara poi che "con una mossa senza precedenti vieteremo la presenza in Ue della macchina mediatica del Cremlino. Russia Today e Sputnik, che sono controllate dal governo, e le testate a loro legate non potranno più diffondere le loro bugie per giustificare la guerra di Putin e creare divisioni nell'Unione. Stiamo sviluppando gli strumenti per vietare questa disinformazione tossica e dannosa in Europa".

Sanzioni a Minsk - Vengono inoltre annunciate importanti sanzioni contro la Bielorussia. "Prenderemo di mira l'altro aggressore in questa guerra: il regime di Lukashenko - spiega la presidente Ue -. Il regime di Lukashenko è complice di questo feroce attacco contro l'Ucraina. Quindi lo colpiremo con un nuovo pacchetto di sanzioni: stop all'export di prodotti come carburanti minerali, tabacco, legname, cemento, ferro e acciaio. E sarà esteso il divieto di scambi commerciali per quei settori su cui è stata sanzionata la Russia.