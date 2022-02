Putin mette in allerta la difesa nucleare | Minsk: da noi missili se saranno anche in Polonia o in Lituania

In una riunione con i suoi alti funzionari, Putin ha sostenuto che le principali potenze della Nato hanno avanzato "dichiarazioni aggressive" insieme all'Occidente, che ha imposto dure sanzioni finanziarie contro la Russia e sullo stesso presidente. Il capo del Cremlino ha ordinato al ministro della difesa russo e al capo dello stato maggiore dell'esercito di mettere le forze di deterrenza nucleare in un "regime speciale di combattimento". Questa settimana il leader russo ha minacciato una dura rappresaglia contro qualsiasi nazione che sarebbe intervenuta direttamente nel conflitto in Ucraina.

Lukashenko: "Schierare armi nucleari, ora potremmo farlo"

"Se fosse necessario schierare armi nucleari, potremmo farlo con l'attuale Costituzione - ha poi aggiunto Lukashenko riferendo del suo colloquio con Macron. -. Non ci sono ostacoli per noi in questo senso. Se gli Stati Uniti o la Francia, che è anche una potenza nucleare, inviassero armi nucleari in Polonia o in Lituania vicino ai nostri confini, non sarei in grado di fare lo stesso da solo. Non ho armi del genere. Ma dirò al presidente russo Vladimir Putin che mi piacerebbe riavere le armi nucleari che ho accettato di cedere senza alcuna precondizione".