Autorità Mariupol: "Qui dieci volte peggio di Bucha" | Di Maio: "Ci opporremo a un intervento militare Nato"

"L'Ucraina ha deciso di imporre un embargo sull'importazione di merci russe". Lo ha annunciato il primo vice ministro Yilia Svyridenko, citata dall'agenzia Unian. "Il divieto sulle importazioni russe - ha aggiunto la vice premier - bloccherà i guadagni annuali in valuta estera di Mosca per almeno 6 miliardi di dollari. Ciò significa che il nemico non riceverà questi fondi e non potrà utilizzarli per finanziare la guerra".