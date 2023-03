Ucraina, "Mosca è a corto di tank: pensa di utilizzare quelli anni '50"

Lo scrive il Conflict Intelligence Team, un'organizzazione open source con sede a Tbilisi, come riporta il sito Kyiv Independent. Il centro studi ha reso noto che le forze russe hanno trasportato un carico di carri armati T-54/55 da un deposito di Primorye, nell'estremo sud-est del Paese, verso la Russia occidentale e si ipotizza che potrebbero dispiegare questi mezzi in Ucraina.

I tank sovietici di Mosca, dal museo al fronte in Ucraina? "Riposano" nelle sale dei musei o nelle aree attrezzate della Russia, i carri armati sovietici T-54 e T-55, che, secondo fonti di intelligence, potrebbero di nuovo essere "arruolati" da Mosca per il fronte ucraino.

Questi modelli furono introdotti negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale e, dalla fine degli anni '50, il T-54 divenne il carro armato principale delle unità corazzate dell'esercito sovietico.

In particolare, i tank T-55 sono stati utilizzati dai ribelli in Libano e attualmente "circolano" in Siria. Mentre i T-54, che si possono anche ammirare in un tank park di San Pietroburgo dove si ritrovano le famiglie, calcano già dal 2014 gli scenari di guerra russo-ucraini. Alcuni di questi modelli, infatti, nell'estate del 2014 erano stati fotografati per le strade di Donetsk, nel Donbass, guidati da militanti filorussi che li avevano prelevati dal museo all'aperto della Seconda guerra mondiale della stessa città ucraina orientale per essere impiegati contro l'esercito di Kiev.