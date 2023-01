Ucraina, Zelensky: "Solo le armi neutralizzano i terroristi russi" | Mosca risponde all'invio dei tank: lanciati missili ipersonici Kinzhal

L'Fmi sta valutando un pacchetto di aiuti all'Ucraina fino a 16 miliardi di dollari. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali i fondi servirebbero per far fronte alle esigenze del Paese ma anche come catalizzatori per ulteriori aiuti internazionali. Il programma di aiuti è legato a varie condizioni, incluso il sostegno del G7 e dei paesi finanziatori e creditori di Kiev.