Ucraina: dagli Usa 31 carri armati Abrams, Berlino ne manda 80 | Zelensky ora chiede caccia e missili a lungo raggio

La guerra in Ucraina giunge al 337esimo giorno.

Il presidente Zelensky ottiene decine di tank occidentali per rinforzare la posizione sul terreno, anche se per averli a disposizione ci vorranno mesi. È arrivato l'ok ufficiale di Scholz all'invio di 14 Leopard 2 e il via libera per gli altri Paesi alla fornitura dei carri armati di fabbricazione tedesca: in totale saranno 80. Poche ore dopo, Washington ha annunciato la fornitura di 31 carri armati Abrams. Mosca ha condannato la mossa occidentale: i tank "bruceranno allo stesso modo degli altri carri armati". Per l'invio dei Leopard serviranno tre mesi. Ancora di più per i carri Usa. Ma "numeri e tempi di consegna sono cruciali", ha detto Zelensky che ha rilanciato chiedendo agli alleati anche missili a lungo raggio e aerei da combattimento.