Ucraina, Borrell: "La Germania non bloccherà invio tank da altri Paesi" | Medvedev: "Il mondo si avvicina alla Terza guerra mondiale"

La guerra in Ucraina giunge al 335esimo giorno.

Zelensky: "Continua la battaglia per il Donbass e il sud dell'Ucraina, sono 11 mesi di guerra su vasta scala". "La Germania non bloccherà i Paesi che decidono di inviare i tank a Kiev", ha detto l'Alto rappresentante della politica estera Ue Borrell, al termine del consiglio Affari Esteri a Bruxelles. "Il tema dei carri armati è importante, ma si deve tenere in considerazione la quantità di aiuti militari che è stata decisa alla riunione di Ramstein", ha aggiunto. Intanto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev ha dichiarto che "il mondo si avvicina al rischio della Terza guerra mondiale di fronte ai preparativi di aggressione contro la Russia".