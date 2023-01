18 gennaio 2023 09:32

Post dell'ambasciata russa in Svezia: sulla mappa la Crimea è ucraina

Sulla pagina ufficiale dell'ambasciata russa in Svezia su Twitter è stata pubblicata una mappa che mostra l'Ucraina con i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, tra cui Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, aree del Paese che la Federazione Russa sostiene di aver annesso. Il post è su Twitter da 14 ore e non è stato rimosso. Lo riferiscono i media ucraini e internazionali pubblicando la mappa che, secondo le intenzioni dell'ambasciata russa serviva a confrontare i prezzi medi del carburante in Europa (senza specificare la fonte dei dati).