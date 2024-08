La guerra in Ucraina giunge al giorno 919. Sale la tensione in seno all'Ue sull'uso delle armi inviate a Kiev. L'alto rappresentante Josep Borrell chiede di togliere le limitazioni, perché il Paese invaso "deve poter colpire obiettivi militari in Russia". Il ministro degli Esteri ucraino, Dimitri Kuleba, afferma che Kiev "può battere Mosca, ma servono missili". La richiesta di Borrell incassa i "no" da parte di Italia, per bocca del ministro Antonio Tajani, e dell'Ungheria. "Proposte folli, va fermato", ha tuonato il ministro Szijjártó. Una fonte europea ha definito "possibili" i negoziati tra russi e ucraini prima delle elezioni americane, perché i ritardi negli aiuti forzano Zelensky a trattare".